في عيد ميلاده الـ35. نجوم كرة القدم عن شيكابالا: أفضل من ميسي ورونالدو وصلاح

يحتفل اليوم الجمعة، محمود عبدالرازق "شيكابالا" لاعب وسط نادي الزمالك بعيد ميلاده الـ 35 حيث إنه من ولد في الخامس من مارس مارس 1986، بقرية الحصايا مركز إدفو بمحافظة أسوان.

لمعت موهبة شيكابالا مبكرا، حيث انضم إلي الفريق الأول وهو في عمر الـ 15 عاما و 8 أشهر، ليخوض بعدها بموسيمن تجربة الاحتراف في أوروبا عبر بوابة باوك سالونيك اليوناني.

لعب شيكابالا أيضا في صفوف سبتورنج لشبونة والوصل الإماراتي والرائد السعودي، كما شارك مع منتخب مصر في الفترة من 2007 حتى 2018.

ويستعرض دوت الخليج أبرز تصريحات نجوم كرة القدم عن شيكابالا:

مانويل جوزيه مدرب الأهلي السابق: شيكابالا يعامل الكرة أفضل من ميسي ورونالدو.. وخطأه عدم الانضمام إلى الأهلي

جونياس مدرب وادي دجلة السابق: شيكابالا أفضل من محمد صلاح

سامي الشيشيني نجم الزمالك السابق: شيكابالا أفضل من محمد صلاح.. وأعظم لاعب في تاريخ مصر

جمال حمزة نجم الزمالك السابق: شيكابالا أفضل من محمد صلاح

هنري ميشيل مدرب الزمالك السابق: شيكابالا ظاهرة كروية لا تحدث إلا مرة كل 20 عاما في أفريقيا

عمرو الصفتي مدافع الزمالك السابق: شيكابالا أفضل من لمس الكرة في مصر.. ويأثي ثالثا على العالم بعد ميسي ورونالدو