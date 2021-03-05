رئيس الزمالك يمنح درع وشعار النادي لـ سفير مصر في تونس .. صور

منح اللواء مستشار عماد عبد العزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة شئون نادي الزمالك، درع وشعار وميدالية النادي إلى إيهاب فهمي سفير مصر في تونس.
ومنح أشرف قاسم المشرف العام على الكرة، قميص الزمالك للسفير موقعا من جميع لاعبي الفريق.
وأشاد رئيس الزمالك، بالدور الكبير الذي تبذله السفارة المصرية وعلى رأسها السفير إيهاب فهمي، مع بعثة الفريق المتواجدة حاليا في تونس.
ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مع الترجي التونسي، المقرر لها غدا السبت، على ستاد رادس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
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