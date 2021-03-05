محاضرة لموسيماني مع لاعبي الأهلي استعدادًا لـ«فيتا كلوب»

عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران الختامي لمواجهة فيتا كلوب والذي أقيم عصر اليوم الجمعة على ملعب التتش.

وتحدث موسيماني مع اللاعبين في الجوانب الفنية والخططية خلال محاضرة الفيديو، وذلك ضمن التحضيرات لمواجهة فيتا كلوب في دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع فيتا كلوب غدا السبت في الجولة الثالثة للمجموعة الأولى بدوري أبطال إفريقيا.

وتضم مجموعة الأهلي إلى جانب فيتا كلوب كلا من سيمبا التنزاني والمريخ السوداني.