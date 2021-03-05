موعد مباراة ريال مدريد واتليتكو مدريد في قمة الجولة 26 من الدوري الإسباني بكرة القدم

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محمد سياف - ابو ظبي - سيكون عشاق كرة القدم العالمية والإسبانية على وجه الخصوص يوم الأحد على موعدٍ مع قمة كروية وتاريخية وديربي منتظر بين فريقي العاصمة الإسبانية ريال مدريد واتليتكو مدريد.

موعد مباراة الديربي ريال مدريد واتليتكو مدريد

حيث يحتضن ملعب ميترو بوليتانو في العاصمة مدريد لقاء ديربي العاصمة التاريخي فيستضيف اتليتكو مدريد خصمه وابن مدينته ريال مدريد، في لقاءٍ يتوقع أن يشهد الكثير من الإثارة والندية والحماس، فهو عدا عن أنه ديربي العاصمة التاريخي المنتظر بين قطبي العاصمة الإسبانية مدريد، فإنّه لقاء قمة الجولة الـ 26 من الدوري الإسباني الممتاز بكرة القدم، وتنطلق صافرة أحداث المباراة المرتقبة بين ريال مدريد واتليتكو مدريد في تمام الساعة الخامسة والربع بتوقيت القاهرة، السادسة والربع بتوقيت مكة المكرمة في مساء يوم الأحد القادم الموافق السابع من مارس 2021م.

ترتيب الفريقين

ويدخل كلا الفريقان المباراة وعينهما على النقاط الثلاث، فـأما ريال مدريد فيسعى لتقليص الفارق مع خصمه اتليتكو المتصدر لإشعال لهيب الحماسة والمنافسة على صدارة الليغا، خصوصًا أن الريال خسر نقطتين ثمينتين في الجولة الماضية حينما تعادل الإثنين الماضي مع ريال سوسيداد 1/1، وأما الأتليتكو يدخل المباراة قادمًا من فوز مستحق على فياريال 0/2 يوم الأحد الماضي ضمن مباريات الجولة الـ 25 من الليغا.

ويتزعم اتليتكو مدريد صدارة الدوري الإسباني الممتاز بكرة القدم وفي جعبته 58 نقطة حصدها في 24 مباراة، من 18 انتصارا، و4 تعادلات، وهزيمتين، ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في الترتيب برصيد 53 نقطة من 25 مباراة وبفارق الأهداف عن برشلونة، فقد انتصر الريال في 16 مواجهة، وتعادل 5 مرات، وتعرض لـ 4 هزائم، ويبتعد عن إشبيلية الرابع بـ 5 نقاط.

ديربي ريال مدريد واتليتكو مدريد تاريخيًا

إن المتتبع لتاريخ لقاءات الفريقين في الدوري الإسباني يجد بأن التاريخ يميل لصالح ريال مدريد، فقد تواجه الفريقان في 167 مباراة، كان الفوز حليف الريال في 89 منها، وكان التعادل سيد الموقف في 39 مباراة، وانتصر أتليتكو مدريد في 39 مواجهة.

سجّل الريال 292 هدفًا في شباك الأتليتكو، وتلقت مرماه 216 هدفًا منه، ويعد كريستانو رونالدو متصدر هدّافي ديربي مدريد برصيد 22 هدفًا.

يشار إلى أن أول لقاء تاريخي جمع ريال مدريد واتليتكو مدريد كان في عام 1923م في إطار مسابقة كأس ملك إسبانيا، وفاز الريال آنذاك 0/3، في حين كان آخر لقاء تاريخي في الدوري بين الفريقين في الثاني عشر من ديسمبر في العام المنصرم 2020م وانتهى اللقاء حينها بفوز الريال 0/2.