أستون فيلا يرفض تجديد عقد أحمد المحمدي

أكدت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الجمعة، أن نادي أستون فيلا الإنجليزي لا يرغب في تجديد عقد لاعبه أحمد المحمدي.

أحمد المحمدي انضم لصفوف أستون فيلا عام 2017، قادمًا من هال سيتي، وينتهي عقده مع الفيلانز بنهاية الموسم الجاري 2020-2021.

وأشار موقع " Footballinsider" البريطاني، فأن دين سميث مدرب الفريق، لا يضع أحمد المحمدي في خططه للموسم المقبل، ولا يمانع في رحيله عن الفيلانز بنهاية عقده.

وأضاف الموقع أن دين سميث سيعتمد على ماتي كاش، وسيكون بديله جليبرت والذي تمت إعارته لستراسبورج الفرنسي من أجل لعب دقائق أكثر، ومن ثم العودة الموسم المقبل للتنافس مع كاش على حجز مركز الظهير الأيسر.

ولعب أحمد المحمدي أخر 3 مباريات مع أستون فيلا في الدوري الإنجليزي كأساسيًا، وقدم أداءً جيدًا.