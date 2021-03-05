رسميا.. إيقاف مصطفى محمد مباراة وحيدة بعد رفض استئناف جالاتا سراي

وكان نادي جالاتا سراي أعلن تقدمه باستئناف لدى لجنة الانضباط، من أجل إلغاء البطاقة الحمراء التي تحصل عليها مصطفى محمد يوم الأربعاء الماضي.
وبعد اجتماعها اليوم، نشرت لجنة الانضباط بيانًا أكدت فيه رفضها استئناف جالاتا سراي بخصوص طرد مصطفى محمد.
وأشارت اللجنة الى أن مصطفى محمد سيغيب عن جالاتا سراي لمباراة وحيدة بحسب ما قررته في اجتماعها اليوم.
وبذلك، فأن مصطفى محمد سيغيب عن جالاتا سراي أمام سيفاس سبور يوم الأحد المقبل في الجولة 29 لبطولة الدوري.
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