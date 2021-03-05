نجم فيتا كلوب لـ دوت الخليج: أعرف ثنائي الأهلي جيدا.. وهذا هدفنا من مواجهة الغد

تحدث عثمان واتارا نجم فريق فيتا كلوب الكونغولي لـ صدى ابللد، عن مواجهة الأهلي غدا، السبت، ضمن منافسات الأهلي، الجولة الثالثة، من دور المجموعات، بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وقال عثمان واتارا في تصريحات خاصة لـ " دوت الخليج": هدفنا من مباراة الغد أمام الأهلي، هو الخروج بنتيجة إيجابية".

وتابع:" أعرف ثنائي الأهلي أيمن أشرف وياسر إبراهيم، جيدا، حيث سبق وأن زاملتهم في فريق سموحة".

وأشار:" من الصعب التكهن بالفريق الذي سيفوز بلقب دوري أفريقيا هذا الموسم، أعتقد أن الجميع مرشح للفوز باللقب".

ويتصدر سيمبا التنزاني جدول ترتيب المجموعة الأولى بدوري أبطال افريقيا برصيد 6 نقاط، ويحل فيتا كلوب ثانيا بـ 3 نقاط والأهلي ثالثا بنفس الرصيد، بينما يتذيل المريخ السوداني جدول الترتيب بدون نقاط.