وقال عثمان واتارا في تصريحات خاصة لـ " دوت الخليج": هدفنا من مباراة الغد أمام الأهلي، هو الخروج بنتيجة إيجابية".
وتابع:" أعرف ثنائي الأهلي أيمن أشرف وياسر إبراهيم، جيدا، حيث سبق وأن زاملتهم في فريق سموحة".
وأشار:" من الصعب التكهن بالفريق الذي سيفوز بلقب دوري أفريقيا هذا الموسم، أعتقد أن الجميع مرشح للفوز باللقب".
ويتصدر سيمبا التنزاني جدول ترتيب المجموعة الأولى بدوري أبطال افريقيا برصيد 6 نقاط، ويحل فيتا كلوب ثانيا بـ 3 نقاط والأهلي ثالثا بنفس الرصيد، بينما يتذيل المريخ السوداني جدول الترتيب بدون نقاط.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نجم فيتا كلوب لـ دوت الخليج: أعرف ثنائي الأهلي جيدا.. وهذا هدفنا من مواجهة الغد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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