بلباو يهزم ليفانتي ويواجه برشلونة في النهائي

بلباو يهزم ليفانتي ويواجه برشلونة في النهائيتأهل فريق أتلتيك بلباو إلى نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم مساء الخميس بفوزه على ليفانتي 2 - 1 ، في إياب الدور قبل النهائي من المسابقة.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب بلباو قد انتهت بالتعادل 1 - 1، ليتأهل أتلتيك بلباو بفوزه بمجموع المباراتين 3 - 2. وتقدم رورجر مارتي لليفانتي في الدقيقة 17، قبل أن يسجل راؤول غارسيا هدف التعادل لأتلتيك بلباو في الدقيقة 30 من ضربة جزاء. وأطلق الحكم صافرة نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1 - 1، ليتم الاحتكام إلى شوطين إضافيين. وسجل أليكس بيرينغير هدف الفوز لبلباو في الدقيقة 112.

وضرب بلباو موعدا مع برشلونة في المباراة النهائية، في تكرارا لمواجهتهما معا في نهائي كأس السوبر الإسباني الذي توج به بلباو يناير الماضي. وكان برشلونة قد تأهل للدور ذاته، عقب فوزه على إشبيلية 3 /- صفر، في إياب قبل النهائي، ليتأهل فائزا بمجموع المباراتين 3 - 2.