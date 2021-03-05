أبها يفوز على الفتح.. وتعادل بين العين والفيصلي في الدوري السعودي

فاز فريق أبها، على نظيره الفتح، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية والعشرين لبطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان" الدوري السعودي".

افتتح سعد بقير، التسجيل لـ أبها في الدقيقة 33، قبل أن يضاعف زميله ستراندبيرج النتيجة لفريقه بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 78.

وسجل تي فريدي، هدف الفتح الوحيد في الدقيقة 90، ليحصد أبها نقاط المباراة الثلاث.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد أبها للنقطة 28 في المركز الحادي عشر، فيما توقف رصيد الفتح عند 25 نقطة في المركز الرابع عشر.

وفي مباراة أخرى، تعادل العين مع الفيصلي بهدف لمثلهما، ليرتفع رصيد ذلك الأخير لـ 30 نقطة في المركز السادس، ورصيد العين للنقطة 16 في المركز السادس عشر والأخير.