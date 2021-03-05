افتتح سعد بقير، التسجيل لـ أبها في الدقيقة 33، قبل أن يضاعف زميله ستراندبيرج النتيجة لفريقه بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 78.
وسجل تي فريدي، هدف الفتح الوحيد في الدقيقة 90، ليحصد أبها نقاط المباراة الثلاث.
وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد أبها للنقطة 28 في المركز الحادي عشر، فيما توقف رصيد الفتح عند 25 نقطة في المركز الرابع عشر.
وفي مباراة أخرى، تعادل العين مع الفيصلي بهدف لمثلهما، ليرتفع رصيد ذلك الأخير لـ 30 نقطة في المركز السادس، ورصيد العين للنقطة 16 في المركز السادس عشر والأخير.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أبها يفوز على الفتح.. وتعادل بين العين والفيصلي في الدوري السعودي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.