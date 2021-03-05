انتهت منافسات الجولة السادسة عشر من منافسات مجموعة القاهرة بدوري القسم الثاني والتى شهدت فوز بورتو السويس علي شقيقه منتخب السويس بنتيجة هدف دون رد . ويتصدر بورتو السويس مجموعة القاهرة بينما تراجع الداخلية لمركز الويف بعد الخارة امام فريق النصر القاهري بنتيجة هدف دون رد . وجاءت النتائج كالتالي : النصر 1-0 الداخلية السكة الحديد 0-0 الترسانة كوكاكولا 1-0 بتروجيت النجوم 1-1 المريخ بورتو السويس 1-0 منتخب السويس القناة 1-0 زد سرس الليان 2-2 جمهورية شبين ترتيب المجموعة 1- بورتو السويس : 29 2- الداخلية : 28 3- الترسانة : 27 4- كوكاكولا : 26 5-المريخ : 23 6- القناة :22 7- منتخب السويس : 22 8- زد اف سي : 20 9- النصر : 19 جمهورية شبين : 19 11 - النجوم : 19 12- السكة الحديد : 18 13- سرس الليان : 18 14- بتروجيت : 16 15- الزرقا : 13 16- طنطا : 12

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر دورى القسم الثاني.. بورتو يتصدر القاهرة.. والداخلية وصيفا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.