أمام الأهرامات.. نجم ريال مدريد يواصل توثيق رحلته لمصر

واصل لويس فيجو نجم ريال مدريد والمنتخب البرتغالي السابق، توثيق رحلته لمصر من أمام اهرامات الجيزة.
ونشر لويس فيجو، مجموعة من الصور الجديد له من أمام الأهرامات مع صديقه أثناء زيارته لمصر، وعلق قائلا: "لحظات في مصر".
وزار عدد كبير من اساطير الكرة مصر وكان من بينهم ويس فيجو والبرازيلى روبرتو كارلوس والإسبانيان ميشيل سلجادو وفيرناندو هيرو المدير الفنى السابق للمنتخب الإسبانى.
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