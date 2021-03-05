أول تعليق من الزمالك على وقف نشاط فريق تونجيت السنغالي

أكد أشرف قاسم المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، أن النادي لم يصله أي مخاطبات رسمية أو قرارات بشأن فريق تونجيت السنغالي.

وكانت تقارير أشارت لغموض موقف الفريق السنغالي والمشارك بنفس مجموعة الزمالك بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا بسبب قرار بتعليق النشاط الكروي في السنغال.

وأكد قاسم في تصريحات للموقع الرسمي لنادي الزمالك، أنه لا تعليق على مثل هذه التقارير خاصة وأن النادي يتعامل فقط وفقا للقرارات الرسمية من الاتحاد الإفريقي.

ويستعد الفريق لمواجهة مضيفه الترجي التونسي في السادسة مساء غدا السبت بالجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.