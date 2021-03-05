كلوب يكشف سبب استبدال محمد صلاح أمام تشيلسي

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الفريق المقبلة أمام فولهام: "تغيير محمد صلاح أمس لم يكن الشيء الأهم في العالم، 30 دقيقة بدون صلاح قد تجعله سببًا في اللعب أمام فولهام الأحد المقبل."
وأضاف:" أتخذ القرارات ويجب على اللاعبين تقبلها، وصلنا للقمة معًا ونعي ذلك، وسنقاوم معًا أيضًا، عندما يقوم مدرب بتغيير فهو يرى أنه القرار الأصح في ذلك التوقيت، وهو أمر طبيعي."
وتابع:" كنا منهزمين بهدف نظيف، ومحمد صلاح يلعب في الهجوم ومن الطبيعي أن يرغب في استكمال المباراة، بدا صلاح أنه يشعر بتعب قليلًا فقمت بتبديله، كان من الممكن أن أقوم بتبديل أي لاعب آخر، إن رأى محمد ذلك غير ذلك فتلك ليست مشكلة."
وأتم:" لا أعتقد أن صلاح حزين منذ أزمة مباراة ميتلاند وعدم منحه شارة القيادة، لأنه لعب بعد ذلك وسجل أهدافًا وكان في حالة مزاجية جيدة، كل تلك الأشياء ليست بمشكلة وكذلك رد الفعل على الاستبدال ليست مشكلة."
وقام كلوب باستبدال محمد صلاح بعد 61 دقيقة من مباراة ليفربول أمس أمام تشيلسي، وهو ما تسبب في غضب الفرعون المصري.
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