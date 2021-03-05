النصر يواصل انتصاراته ويتخطى كمين الداخلية بهدفي الصعيدي وجلال

واصل فريق النصر، انتصاراته بتحقيق الفوز الثالث علي التوالي علي حساب الداخلية بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب النصر ضمن الجولة 16 بدوري القسم الثاني .

وقدم النصر مباراة قوية خاصة في الشوط الأول حيث كانت البداية هجومية وتمكن احمد الصعيدي من تسجيل الهدف الاول في الدقيقة 31 عندما تلقي عرضية من بابا ابراهيم ليضيف الصعيدي هدفه الرابع في الدوري للنصر منذ انضمامه للفريق في يناير الماضي .

وفي الشوط الثاني حاول الداخلية شن أكثر من هجمة لإدراك التعادل واجري سيد عيد المدير الفني للنصر تغييرات بهدف التأمين الدفاعي في وسط الملعب وتنشيط الجبهة الهجومية بنزول حسن حسين وحسام اشرف ومحمود فالكاو وحسام جلال وريمون مانجا .

وفي الدقيقة 47 من الشوط الثاني تمكن حسام جلال من إحراز الهدف الثاني للنصر والثالث الشخصي له لينهي اللقاء لصالح فريقه .

الفوز رفع رصيد النصر الي 19 نقطة ويصعد للمركز التاسع بينما تجمد رصيد الداخلية عند 28 نقطة.

وأكد سيد عيد المدير الفني للنصر أن الفريق واصل أداؤه القوي الذي يقدمه من بداية الموسم وحقق فوز هام علي الداخلية المتصدر بهدفين دون رد .

وقال عيد أن اللاعبين نفذوا تعليماته بدقه حيث طالبهم بضرورة إحراز هدف التقدم في بداية اللقاء وفي الشوط الثاني طالبهم بالحفاظ علي التقدم وتم تأمين وسط الملعب مع تنشيط الجانب الهجومي والتي أثمرت عن تسجيل الهدف الثاني .

واضاف سيد عيد أن النصر حقق ثلاث انتصارات متتالية علي أقوي فرق المجموعة منتخب السويس وزد والداخلية وأنه يأمل في مواصلة الانتصارات حيث طالب لاعبيه عقب اللقاء بغلق صفحة مباراة. الداخلية والتركيز في المباراة المقبلة أمام جمهورية شبين .

ويخوض النصر مباراة ودية أمام مياه الدقهلية يوم الاحد المقبل .