شاهد.. كواليس مران الأهلي الأخير قبل مواجهة فيتا كلوب في غياب كهربا

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عصر اليوم استعداده لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي المقرر لها التاسعة مساء غدٍ السبت على استاد القاهرة في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

شهد المران خوض تدريبات بدنية وفنية متنوعة، في إطار التحضيرات الخاصة بمباراة فيتا كلوب الكونغولي غدا.

وكان موسيماني قد عقد محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق اليوم شهدت تحفيظ اللاعبين التعليمات الفنية الأخيرة الخاصة بمواجهة الغد.

ويدخل الأهلي معسكرا مغلقا اليوم؛ استعدادا لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي غدا.

وغاب محمود عبدالمنعم كهربا عن المران بناء علي إتفاق مع سيد عبدالحيظ مدير الكرة لتنفيذ عقوبة الإيقاف لمدة شهر.