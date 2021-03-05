سمر حمزة تتأهل لنهائي بطولة روما الدولية للمصارعة

تأهلت لاعبة المنتخب المصري للمصارعة سمر حمزة، إلى نهائي منافسات وزن - 76 كجم ضمن بطولة روما الدولية للمصارعة إحدى بطولات التصنيف العالمي.
واستطاعت البطلة المصرية التفوق على اللاعبة الإيطالي رينالدي بعدم التكافؤ 11-0، ومن المنتظر أن تواجة سمر حمزة اللاعبة الكندية إيريكا اليزابيث ويبي في مباراة النهائي.
وتشارك المصارعة المصرية في بطولة روما الدولية والتي تقام في الفترة بين 4وحتى 7 مارس الجاري.
ويذكر أن اللاعب عبد اللطيف منيع حقق الميدالية الفضية في نفس البطولة في منافسات وزن - 130كجم بعد الخسارة أمام المصارع التركي ريزا كايالب صاحب فضية أولمبياد ريو وبرونزية أولمبياد لندن وبطل العالم ٤ مرات.
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