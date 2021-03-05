قال محمد أشرف روقا لاعب الزمالك، إنهم جاءوا إلى تونس من أجل هدف واحد وهو الفوز وتعويض إخفاق المباراتين السابقتين بالتعادل.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي اليوم: نصل كثيرا ولكن نعاني من سوء التوفيق ونسعى لتدارك أخطائنا من أجل الفوز والعودة للقاهرة بالنقاط الثلاث.
وشدد روقا: الزمالك فريق كبير يلعب للفوز فقط وافتقدنا للتوفيق في المباريات الأخيرة.
ووجه لاعب الزمالك رسالة للجمهور قائلا: نتمنى مساندة جمهور الزمالك طوال الوقت ونعد بإسعادكم، مشيرا إلى أن ظروف كورونا أثرت على الفريق في التنقلات لكن الفريق يمتلك الحافز قبل مباراة الغد.
ويستعد الزمالك لمواجهة الترجي التونسي في ثالث جولات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا في السادسة من مساء غدا السبت.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نجم الزمالك: جئنا إلى تونس لحصد الثلاث نقاط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.