عقد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران في حضور أشرف قاسم المشرف العام على الكرة، وعبد الحليم علي مدير الكرة، للحديث عن لقاء الترجي التونسي المقرر له غدا.
في ذات السياق حرص اللواء المستشار عماد عبد العزيز رئيس النادي وإبراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية، وطارق حشيش المستشار المالي للنادي على حضور مران الفارس الأبيض.
ويستعد الزمالك لمواجهة الترجي التونسي في السادسة مساء غد السبت في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر باتشيكو يجتمع باللاعبين في حضور رئيس الزمالك قبل لقاء الترجي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.