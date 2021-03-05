الزمالك يختتم تدريباته قبل مواجهة الترجي التونسي غدا

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته اليوم على ملعب رادس تحت قيادة البرتغالي باتشيكو المدير الفني. وخاض الفريق تدريبات فنية وبدنية وركز باتشيكو على بعض الأمور التكتيكية لتنفيذها في مباراة الغد. ويستعد الزمالك لمواجهة الترجي في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا والمقرر لها السادسة من مساء الغد.

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