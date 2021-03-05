جماهير الزمالك تستقبل هتلر لاعب يد الزمالك في الإمارات

وصل منذ قليل، محمد رمضان “هتلر” لاعب الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، إلى دولة الإمارات، برفقة الثنائي حسين زكي المدير الفني للفريق والدكتور عمرو علي رئيس للجهاز الطبي بالفريق.
ومن المقرر أن يجري “هتلر” عملية جراحية يوم الأحد المقبل، في العضلة الصدرية مع البروفيسور الفرنسي فيليب براندو.
وحرصت جماهير الزمالك على التواجد في مطار دبي واستقبال اللاعب بالوود، وتمنوا له الشفاء العاجل والعودة سريعا للملاعب.
وكانت اللجنة المكلفة بإدارة النادي برئاسة اللواء مستشار عماد عبد العزيز، وافقت على سفر اللاعب للإمارات، وتحمل تكاليف العملية الجراحية الخاصة للاعب مع البروفيسور الفرنسي.
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