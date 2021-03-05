أزارو يسجل في تعادل الاتفاق مع النصر بالدوري السعودي

تعادل فريق الاتفاق مع نظيره النصر بهدف لمثله، في الجولة 22 لبطولة الدوري السعودي . المغربي وليد أزارو مهاجم النادي الأهلي السابق ، أحرز الهدف الأول للاتفاق في الدقيقة الثالثة. الاتفاق أكمل المباراة بنقص عددي، بعد تحصل لاعبه علي هزازي على البطاقة الصفراء الثانية فالحمراء في الدقيقة 27. واستطاع نادي النصر استغلال النقص العددي وتسجيل هدف التعادل عن طريق عبدالله العمري في الدقيقة 58، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة. وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد الاتفاق للنقطة 31 في المركز السادس، ورصيد النصر لـ 30 نقطة في المركز السابع.

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