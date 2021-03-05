الإنتاج الحربي يتذيل ترتيب الدوري بالخسارة من الاتحاد بثنائية

حقق الاتحاد السكندري فوزا مستحقا على الإنتاج الحربي بهدفين دون رد ، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب استاد الإسكندرية فى الجولة الـ15 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وأرسل إيمانويل أوكوي عرضية من جهة اليمين لداخل منطقة الجزاء حولها روماريو ويليامز برأسية قوية ولكن تصدى لها الحارس محمد عصام ببراعة .

وتلقى مامادو نياس بطاقة حمراء بعد التدخل الأخير مع مانجا بمرفق اليد فى الدقيقة 16 .

أما السيد سالم أرسل الكرة داخل منطقة الجزاء من الركلة الثابتة ليحولها ويليامز برأسية قوية مع خروج خاطئ من الحارس محمد عصام لتسكن الكرة في الشباك.

وباغت رزاق سيسيه مرمي الإنتاج الحربي بتسديدة زاحفة من على حدود منطقة الجزاء ولكن ارتطمت بالقائم الأيمن وخرجت لخارج الملعب فى الدقيقة 67 .