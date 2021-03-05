الأهلي يهزم مدينة نصر في دوري سيدات اليد

حقق الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الفوز على نظيره مدينة نصر بنتيجة 38-7، ضمن منافسات بطولة الدوري.

وأقيمت المباراة على صالة مدينة نصر، وقدم الأهلي عرضًا قويًّا، ونجح في السيطرة على مجريات الأمور تمامًا بفضل خبرات اللاعبات، وتنفيذ تعليمات المدير الفني يحيي يوسف.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع أصحاب الجياد، غدًا السبت، على صالة الأمير عبد الله الفيصل بالجزيرة، ضمن منافسات بطولة الدوري.

وكان الأهلي قد حقق الفوز في المباراة السابقة على سبورتنج بنتيجة 24-23، ضمن منافسات بطولة الدوري.