«يد الأهلي ٢٠٠٢» يتعادل مع الزمالك في الدوري

تعادل فريق ناشئي النادي الأهلي لكرة اليد مواليد ٢٠٠٢ مع فريق الزمالك، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الجمعة ضمن منافسات بطولة الدوري.

وأقيمت المباراة على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، وشهدت أداءً قويًّا من جانب الفريقين.

وأنهى الأهلي الشوط الأول متقدمًا بنتيجة ١٣-٦، وشهد الشوط الثاني استفاقة للمنافس مع قرارات مثيرة للجدل من جانب طاقم التحكيم، لينتهي اللقاء بتعادل الفريقين بنتيجة ٢٢-٢٢.