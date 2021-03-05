استطاع اليوم الفريق الاول للكرة الطائرة بنادي الاتحاد السكندري من الفوز علي فريق هيئة القناة بثلاثة اشواط مقابل شوط في اللقاء الذي اقيم علي صالة هيئة قناة السويس بالاسماعيلية في الرابعة مساءا في اطار مباريات الدوري الممتاز للكرة الطائرة . وجاءت نتائج الاشواط علي النحو التالي :- الشوط الاول : 25 - 16 الاتحاد الشوط الثاني : 25 - 21 القناة الشوط الثالث : 25 - 13 الاتحاد الشوط الرابع : 25 - 22 الاتحاد ويواجه الفريق في المباراة القادمة فريق الجيش يوم الاثنين القادم علي صالة طلائع الجيش بالقاهرة في الرابعة عصرا .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طائرة الاتحاد تهزم هيئة القناة في الدوري الممتاز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.