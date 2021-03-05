الأهلي يهزم الداخلية بدوري رجال الكرة الطائرة

فاز الفريق الأول لرجال الكرة الطائرة بالنادي الأهلي، بقيادة مديره الفني محمد مصيلحي، على نظيره الداخلية بنتيجة 3 – 0، في إطار الجولة السادسة من عمر الدوري الممتاز للموسم الحالي 2020 – 2021.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: “25 – 19، 25 – 21، 25 – 17”.

أقيم اللقاء مساء اليوم الجمعة على صالة المركز الأوليمبي بالمعادي.

ومن المقرر، أن يلتقي “المارد الأحمر” في الجولة المقبلة مع نظيره الطيران، فيما يصطدم الداخلية بنظيره الزمالك.