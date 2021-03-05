تعادل فريق الشباب مع نظيره القادسية بهدف لمثلهما في المباراة التي جمعتهما في الجولة 22 لبطولة الدوري السعودي. وافتتح النيجيري ستانلي أوهاتشي، مهاجم الزمالك السابق، التسجيل للقادسية في الدقيقة 45. وفي الدقيقة 91، استطاع تركي العمار اقتناص نقطة التعادل للشباب، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة. وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد الشباب للنقطة 45 في المركز الأول، ورصيد القادسية للنقطة 30 في المركز التاسع.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ستانلي يسجل في تعادل القادسية مع الشباب في الدوري السعودي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.