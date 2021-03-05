المجلس أعلن أنه إذا لمس أحد لاعبي الفريق المهاجم الكرة بيده في منطقة جزاء الخصم دون تعمد وتسببت بعد ذلك في تسجيل هدف لفريق عن طريق زميله آخر، فسيتم احتساب الهدف ولن يتم احتساب خطأ.
وأشار المجلس إلي أنه في حالة كان اللاعب متعمدًا لمس الكرة أو حرك ذراعه نحو الكرة، وقام بلمسها، فسيتم إلغاء الهدف.
وأكد المجلس أنه في حال لمس اللاعب الكرة بيده سواء كان متعمدًا أو لا، وقام بتسجيلها في الشباك، يتم إلغاء الهدف واحتسابه خطأ.
وكان لاعب فولهام ماخا سجل هدفًا أمس في مرمى توتنهام لكن تم إلغاؤه لوجود لمسة يد غير متعمدة على زميله في الفريق,
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تعديل جديد على قانون لمسة اليد لـ كرة القدم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.