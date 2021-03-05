الزمالك يهزم هليوبوليس في دوري سيدات الطائرة

فاز الفريق الأول لكرة الطائرة للسيدات بنادي الزمالك على نظيره هليوبوليس بنتيجة ١/٣ خلال اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم الجمعة بصالة هليوبوليس بالشروق ضمن منافسات الدور الثاني لبطولة الدوري الممتاز للسيدات. ومنح الجهاز الفني للفريق بقيادة إيهاب محمد علي المدير الفني اللاعبات راحة غدا السبت على أن يستأنف الفريق تدريباته مساء الأحد المقبل بصالة النادي. ويقود الفريق فنيا كل من إيهاب محمد علي المدير الفني وناهد بدوي مساعدة المدرب وإبراهيم بدر مدرب أحمال وإداري الفريق مسعد عطا الله.

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