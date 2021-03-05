حقق الاتحاد السكندري، فوزا مستحقا علي الانتاج الحربي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب الاسكندرية فى الجولة الـ15 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز. كما إنتهت أحداث مباراة فريقي طلائع الجيش وإنبي بالتعادل لهدف لكل منهما فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب ستاد جهاز الرياضة العسكرى فى الجولة الـ 15 ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز . وجاء ترتيب هدافي الدوري المصري كالاتي : 1- يوسف اوباما " الزمالك " 7 أهداف . 2- احمد سمير " طلائع الجيش " 7 أهداف . 3- عمر كمال "المصري" 7 أهداف . 4- شيمليس بيكيلى " مصر المقاصة " 6 اهداف . 5- أحمد ياسر ريان " سيراميكا كليوباترا " 6 أهداف . 6- حسام حسن " سموحة " 6 اهداف . 7- رزاق سيسي " الاتحاد " 6 أهداف . 8- جون أوكويي إيبوكا " إنبي " 5 اهداف . 9- شريف عادل محمد " سيراميكا كليوباترا " 5 اهداف . 10- رمضان صبحي " بيراميدز " 5 اهداف . 11- عمر السعيد "الجونة" 5 اهداف . 12- مصطفي فتحي " سموحة " 5 أهداف . 13- عمر جمال " طلائع الجيش " 5 أهداف .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر غياب أهلاوي.. أوباما وسمير وكمال فى صدارة هدافي الدوري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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