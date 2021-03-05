الزمالك يهزم هليوليدو في الدوري العمومي لسيدات اليد

فاز الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك “سيدات” على نظيره هليوليدو بنتيجة١٧/٢٦، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الأخير، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.
ومن المقرر أن يلتقي الفريق غدا السبت مع السادس من أكتوبر، على صالة النادي في الرابعة عصرا ، ضمن منافسات بطولة الدوري .
الجدير بالذكر أن فريق السيدات يقوده كلا من
، قاسم إبراهيم مديرًا فنيا، وأحمد عبد الجواد مدربا عاما، ومحمد مصطفى مدربا لحراس المرمي، وسهام ركابي مدربة أحمال، وآمال محمد إدارية الفريق
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