الزمالك يهزم هليوليدو في الدوري العمومي لسيدات اليد

فاز الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك “سيدات” على نظيره هليوليدو بنتيجة١٧/٢٦، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الأخير، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يلتقي الفريق غدا السبت مع السادس من أكتوبر، على صالة النادي في الرابعة عصرا ، ضمن منافسات بطولة الدوري .

الجدير بالذكر أن فريق السيدات يقوده كلا من

، قاسم إبراهيم مديرًا فنيا، وأحمد عبد الجواد مدربا عاما، ومحمد مصطفى مدربا لحراس المرمي، وسهام ركابي مدربة أحمال، وآمال محمد إدارية الفريق