ترتيب الدوري المصري .. الزمالك يتصدر والأهلي وصيفا وإنبي فى المربع الذهبي

ونستعرض تباعًا جدول ترتيب الدوري الممتاز بعد تعادل إنبي مع طلائع الجيش وفوز الاتحاد علي الانتاج الحربي :

1- الزمالك 30 نقطة 2- الأهلى 24 نقطة 3- مصر المقاصة 23 نقطة 4- انبى 23 نقطة 5- المصرى البورسعيدي 22 نقطة 6 بيراميدز 22 نقطة 7- سيراميكا كليوباترا 21 نقطة 8- الجونة 21 نقطة 9- الاتحاد السكندرى 21 نقطة 10- سموحة 19 نقطة 11- غزل المحلة 18 نقطة 12- أسوان 17 نقطة 13- المقاولون العرب 15 نقطة 14- البنك الأهلى 14 نقطة 15 -طلائع الجيش 13 نقطة 16 -الاسماعيلى 10 نقاط 17- الانتاج الحربي 10 نقاط 18- وادى دجلة 9 نقاط

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