إنبي يقفز للمربع الذهبي بالدوري بعد التعادل مع طلائع الجيش

وافتتح إنبي التهديف فى الدقيقة 24 عن طريق إبراهيم يحيى من متابعة جيدة داخل منطقة الجزاء .
وأدرك طلائع الجيش هدف التعادل فى الدقيقة 51 عن طريق عمرو جمال ، بعد تمريرات متبادلة بين لاعبي طلائع الجيش، ومن ثم تمريرة سحرية من ناصر منسي من على حدود منطقة الجزاء إلى عمرو جمال، وسدد كرة قوية بالقدم اليسرى سكنت الشباك.
وجاءت كرة عرضية من كريم فؤاد من الطرف الأيسر إلى دينو بيتر سددها بالقدم اليسرى لكن تصدي لخا حارس مرمى طلائع الجيش فى الدقيقة 45 .
وبهذه النتيجة يقفز إنبي الي المرتبة الرابعه برصيد 23 نقطة ، بينما ارتفع رصيد طلائع الجيش الي النقطة 13 فى المركز الخامس عشر .
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