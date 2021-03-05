الهلال يحقق انتصارا مثيرا على الرائد في الدوري السعودي

حقق فريق الهلال انتصارًا مثيرًا على نظيره الرائد بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لبطولة الدوري السعودي.

افتتح ياسر الشهراني التسجيل للهلال في الدقيقة 56 من عمر المباراة، لكن زميله البليهي تحصل على البطاقة الحمراء وترك فريقه منقوص العدد منذ الدقيقة 65.

الرائد استطاعوا استغلال النقص العددي للهلال، بإحراز هدف التعادل عن طريق كريم البركاوي في الدقيقة 69 من ضربة جزاء

وقبل النهاية، وتحديدًا في الدقيقة 93، أحرز دوخا لاعب الرائد هدفًا بالخطأ في مرماه، ليمنح الهلال نقاط المباراة.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد الهلال 42 في المركز الثاني، وتوقف رصيد الرائد عند النقطة 25 في المركز الثالث عشر.