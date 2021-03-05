الشوط الأول.. الهلال يتعادل مع شباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا

انتهى الشوط الأول من مباراة فريقي الهلال السوداني وشباب بلوزاد الجزائري، بالتعادل الإيجابي بهدف لمثلهما، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

افتتح محمد عبدالرحمن التسجيل للهلال في الدقيقة الثالثة، لكن كوكبو عادل النتيجة لشباب بلوزداد في الدقيقة 43.

ويحتل الهلال المركز الثالث برصيد نقطة وحيدة، وهو نفس رصيد شباب بلوزداد صاحب المركز الرابع.

وتضم المجموعة الثانية أيضًا فريقي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي ومازيمبي الكونغولي.