موعد مباراة الزمالك والترجي اليوم والقنوات الناقلة مجانا وترتيب المجموعة في دوري أبطال أفريقيا

يستضيف المعب الاولمبي حماد العقربي معقل فريق الترجي مقابلة الفريق الهامة أمام الزمالك المصري اليوم السبت 6 مارس 2021 في الجولة الثالثة من مباريات دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا ضمن مباريات المجموعة الرابعة التي تشهد مباراة أخرى قوية في نفس الجولة يلعب فيها فريق تونغيت السنغالي على ملعبه ضد مولودية الجزائر في مجموعة قوية يتواجد فريق الترجي التونسي على صدارة ترتيبه برصيد أربع نقاط بفارق نقطتين عن أقرب منافسيه المولودية الجزائري، بينما يتواجد فريق الزمالك في المركز الثالث بنفس رصيد نقاط المولودية، وبفارق الاهداف لصالح الفريق الجزائري، ويتذيل فريق تونغيث الترتيب برصيد نقطة وحيدة، وينطلق موعد مباراة الزمالك والترجي اليوم في السابعة مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

الترجي يستضفي الزمالك في مباراة قوية يسعى فيها لتحقيق الفوز واقتناص نقاط المباراة الثلاث للحفاظ على صدارة ترتيب المجموعة التي تمكن من الحفاظ عليها بعد أن حقق تعادل ثمين خارج ملعبه في الجولة الماضية أمام مولودية الجزائر بهدف لكل فريق في مباراة تقدم فيها أصحاب الأرض أولا بهدف عن طريق بلال بن ساحة في منتصف الشوط الأول، وذلك قبل أن يعادل عبد الؤوف بن غيث النتيجة للترجي بعد ربع ساعة من الشوط الثاني ليكتفي كل فريق بحصد نقطة من المباراة رفعت رصيد الترجي إلى أربع نقاط، بينما رفع المولودية رصيده لنقطتين في المركز الثاني في ترتيب المجموعة.

فريق الزمالك يأمل في تحقيق أولى انتصاراته في مرحلة المجموعات على حساب الترجي بعد أن فشل في ذلك في الجولتين الماضيتين، حيث اكتفى وصيف دوري الأبطال بالتعادل السلبي على ملعبه في الجولة الأولى التي استضاف فيها المولودية الجزائري، قبل أن يتعادل خارج ملعبه في الجولة الثانية بنفس النتيجة أمام تونغيث السنغالي ليحصد نقطتين فقط من المبارتين، ويأمل الفريق في العودة للانتصارات بعد التعادل في آخر مبارياته التي خاضها بعد مباراة تونجيث ضد فريق وادي دجلة في الدوري المصري باكتفاؤه بالتعادل السلبي.

ترتيب مجموعة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا

موعد مباراة الزمالك والترجي اليوم

5:00 توقيت تونس، والجزائر.

6:00 توقيت مصر، وفلسطين.

7:00 توقيت مكة المكرمة، والعراق.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والترجي مجانا

القنوات المشفرة: بي أن سبورت HD4.

القنوات المفتوحة: التلفزة التونسية الأرضية فقط داخل تونس.