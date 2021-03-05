مباريات الجولة 28 من الدوري الإنجليزي | قمتي تشيلسي وإيفرتون، وديربي سيتي

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محمد سياف - ابو ظبي - تشهد مباريات الجولة الـ 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز بكرة القدم البريميرليج مباراتي قمة، تجمع الأولى بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، وتجمع الثانية بين تشيلسي وإيفرتون.

افتتاح الجولة يوم السبت في الدوري الإنجليزي

تنطلق مباريات الجولة الـ 28 من الدوري الإنجليزي بكرة القدم يوم السبت بـ 4 مباريات فيحل آرسنال ضيفًا على برنلي في افتتاح مباريات هذه الجولة، ويستضيف شيفيلد يونايتد متذيّل الترتيب فريق ساوثهامتون، ويلتقي أستون فيلا بضيفه ولفرهامبتون، وتختتم مباريات السبت بلقاء ليستر سيتي ومضيفه برايتون وهوف ألبيون.

مباريات الأحد، وقمة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

وتستكمل مباريات هذه الجولة يوم الأحد الموافق 7 مارس عام 2021م، فيستضيف وست بروميتش ألبيون نيوكاسل يونايتد، ويستقبل ليفربول ضيفه فولهام، تليهما مباراة قمة مرتقبة سيكون مسرحها ملعب الاتحاد في مدينة سيتي ويتقابل فيها مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في ديربي المدينة، وتنطلق صافرة بداية أحداث هذه القمة عند الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، ويحاول مانشستر يونايتد تحقيق الفوز ليقلص الفارق مع خصمه المتصدر، حيث يعتلي مانشستر سيتي صدارة البريمر ليج بـ 65 نقطة بفارق 14 نقطة عن مانشستر يونايتد الذي يحتل المركز الثاني متقدما ليستر سيتي الثالث بفارق نقطة وحيدة.

وتختتم مباريات الأحد بمباراة توتنهام هوتسبير مع ضيفه كريستال بالاس.

مباريات الإثنين، وقمة تشيلسي وإيفرتون في الدوري الإنجليزي

وتفتتح مباريات الإثنين القادم بقمة كروية أخرى طرفاها تشيلسي وإيفرتون، وذلك ابتداءً من الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، ويحتل تشيلسي المركز الرابع برصيد 47 نقطة من 27 مباراة، بفارق نقطة عن إيفرتون الخامس صاحب 46 نقطة من 26 مباراة.

وتختتم مباريات الجولة الـ 28 من الدوري الإنجليزي مساء الإثنين بمباراة ويست هام يونايتد وضيفه ليدز يونايتد.