دوري أبطال إفريقيا| أيمن أشرف: قادرون على تحقيق نتيجة إيجابية أمام فيتا كلوب

أكد أيمن أشرف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن لاعبي الفريق قادرون على تحقيق نتيجة إيجابية أمام فيتا كلوب الكونغولي غدًا السبت في دوري أبطال إفريقيا، خاصة أن المباراة في القاهرة، مشيرًا إلى أن المباراة ستكون صعبة على الأهلي، لأنها تأتي بعد الهزيمة أمام سيمبا التنزاني، وتمنى أن يكون التوفيق حليفًا للفريق خلال المباراة.

وقال أيمن أشرف خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: «نحن كلاعبين نتحدث معًا دائمًا وندرك حجم المسئولية جيدًا، ولا نفكر في المباريات التي انتهت، ولكننا نفكر في المستقبل باستمرار، ونسعى للفوز بكل المباريات لكي نسعد جماهير النادي، وهذا ما حدث في مباراة طلائع الجيش بالدوري، حيث لم يكن الأداء جيدًا ولكننا قاتلنا من أجل الفوز بالنقاط الثلاث».

وأضاف: «دفاع الأهلي يؤدي بشكل جيد للغاية خلال الفترة الأخيرة، وهذا التألق يرجع إلى مجهود بيتسو موسيماني والجهاز الفني، الذي يؤكد لنا دائمًا أن الدفاع يبدأ من الخطوط الأمامية، وهذا يعني أن الفريق كله يؤدي بشكل جيد».