الهلال السوداني يفرض التعادل على شباب بلوزداد بهدف لمثله في دوري أبطال أفريقيا

افتتح محمد عبدالرحمن التسجيل للهلال في الدقيقة الثالثة، لكن كوكبو عادل النتيجة لشباب بلوزداد في الدقيقة 43.
وفي الشوط الثاني، سنحت لشباب بلوزداد فرصة تسجيل الهدف الثاني، عندما تحصلوا على ضربة جزاء في الدقيقة 90 من عمر اللقاء، لكن حمزة بلحول أضاعها، مضيعًا على فريقه فرصة تحقيق النقاط الثلاث.
وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد الهلال للنقطة الثانية في المركز الثاني، بالتساوي مع شباب بلوزداد الذي يحتل المركز الرابع، ويشاركهما مازيمبي في نفس عدد النقاط في المركز الثالث
وتضم المجموعة الثانية أيضًا فريقي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي ومازيمبي الكونغولي.
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