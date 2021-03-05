بعد مباراة ماراثونية .. الأهلي يهزم الزمالك بقمة مباريات دوري سوبر رجال السلة

انتزع الفريق الأول لرجال كرة السلة بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني أشرف توفيق، الفوز من غريمه التقليدي الزمالك والذي يقوده فنيًا الإسباني أوجوستي بوش بنتيجة 112 - 106، في إطار الجولة الرابعة من الدور الترتيبي لدوري سوبر السلة.
واستطاع "الشياطين الحمر" العودة من بعيد في اللقاء الصعب بعدما كانوا متأخرين بفارق كبير.
انتهت المباراة بالتعادل بنتيجة 95 - 95، قبل أن يلجأ الفريقان للوقت الإضافي واستطاع فيها "المارد الأحمر" من حصد الفوز.
أقيم اللقاء مساء اليوم الجمعة على صالة الأمير عبد الله الفيصل بأهلي الجزيرة.
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