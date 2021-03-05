سجل 38 نقطة .. ساحر أمريكي يقود سلة الأهلي لقهر الزمالك في غياب الحاوي

انتزع الفريق الأول لرجال كرة السلة بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني أشرف توفيق، الفوز من غريمه التقليدي الزمالك والذي يقوده فنيًا الإسباني أوجوستي بوش بنتيجة 112 - 106، في إطار الجولة الرابعة من الدور الترتيبي لدوري سوبر السلة.

واستطاع "الشياطين الحمر" العودة من بعيد في اللقاء الصعب بعدما كانوا متأخرين بفارق كبير.

انتهت المباراة بالتعادل بنتيجة 95 - 95، قبل أن يلجأ الفريقان للوقت الإضافي واستطاع فيها "المارد الأحمر" حصد الفوز.

وشهدت المباراة التي أقيمت على صالة الأمير عبد الله الفيصل بأهلي الجزيرة غياب حاوي المارد الأحمر أيهاب أمين ولكن تألق مكانه الأمريكي أليكس يونج المحترف في صفوف القلعة الحمراء .

ونجح يونج في قهر الزمالك خاصة في الفترة الثالثة التي شهدت تطورًا كبيرًا في أداء الأهلي وقلص الفارق إلى 7 نقاط لصالح الزمالك.

واستغل يونج تأثر الزمالك في الشوط الإضافي بإصابات لاعبه أنس أسامة، بجانب إهدار بعض الرميات الحرة لينجح في احراز الأهداف ومساعدة الأهلي في إنهاء المباراة لصالحه .



وشارك يونج في فوز الأهلي بنسبة كبيرة بعدما نجح في احراز 38 نقطة بمفرده ليقود المارد الأحمر لقهر الزمالك في مباراة ماراثونية .