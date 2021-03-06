فالنسيا يعود إلى الانتصارات بفوزه على فياريال

فالنسيا يعود إلى الانتصارات بفوزه على فياريالقلب فريق فالنسيا تأخره بهدف نظيف أمام ضيفه فياريال إلى فوز 2 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة في الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقدم فياريال بهدف جيرارد مورينو في الدقيقة 40 من ركلة جزاء، وتعادل فالنسيا عن طريق كارلوس سولار باراجان في الدقيقة 86 من ركلة جزاء، وأضاف غونزالو غيديس الهدف الثاني لفالنسيا في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع فالنسيا رصيده إلى 30 نقطة في المركز الحادي عشر وتوقف رصيد فياريال عند 37 نقطة في المركز السابع.