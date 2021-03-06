تاريخ مواجهات الزمالك مع الترجي التونسي قبل موقعة رادس الليلة

وتلقي الزمالك منافسه الترجي التونسي فى 8 لقاءات وتفوق الابيض فى 3 لقاءات و2 مباراتين لـ الترجي التونسي و 3 تعادلات .

ويقدم لكم صدي البلد تاريخ مواجهات الفريقين :

* 1994 :

تعادل الزمالك سلبيا فى القاهرة وفاز الترجي 3-1 فى مباراة العودة بتونس .

* 2002 :

تعادل الفريقين فى تونس 1-1 ، وفاز الزمالك بهدف وحيد فى القاهرة فى دور المجموعات وخرج الترجي التونسي من دوري أبطال افريقيا محتلا المركز الثالث ، وواصل الزمالك وفاز بالبطولة علي حساب الرجاء البيضاوي .

* 2005 :

تعادل الفريقين 1-1 فى القاهرة ، وفاز الزمالك 2-1 فى تونس .

*2020 :

فاز الزمالك 3-1 في القاهرة وخسر 1-0 امام الترجي فى العودة بملعب رادس وتأهل الابيض لدور نصف نهائي دوري أبطال افريقيا .

ويلعب الترجي أمام الزمالك في الساعة السادسة مساء غدا وتذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 4.

وأعلن معين الشبعاني المدير الفني المدير الفني للترجي التونسي قائمة الفريق، استعدادا لمواجهة الزمالك، على الملعب الأولمبي برادس، ضمن منافسات الجولة الثالثة، من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

قائمة الترجي لمواجهة الزمالك:

معز بن شريفية - صادق الدبشي - فاروق مصطفى - حمدي النقاظ - عبد القادر بدارن - محمد علي اليعقوبي - أمين المساكني - إلياس شتى - محمد أمين بن - حميدة - خليل شمام - فوسيني كوليبيالي - محمد علي بن رمضان - غليان الشعلالي - عبدالرؤوف بن غيث- فادي بن شوق - سدريك - أنيس البدري - حمدو الهوني - عبد الرحمن مزيان - خالد عبدالباسط طه الخنيسي - ويليام توجي.

ويتصدر الترجي جدول ترتيب المجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا برصيد 4 نقاط، ويحل مولودية الجزائر ثانيا بنقطتين والزمالك ثالثا بنفس الرصيد، بينما يتذيل تونجيث جدول الترتيب بدون رصيد.