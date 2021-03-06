لسنا ضد أحد.. ماذا قال موسيماني على واقعة إيقاف كهربا مع الأهلى؟

علق بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على واقعة إيقاف محمود عبدالمنعم "كهربا" لاعب الفريق.

وقال موسيماني خلال تصريحاته بالمؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة فيتا كلوب الكونغولي والذي عُقد في قاعة المؤتمرات بستاد القاهرة :"عقوبة كهربا ؟ نحب جميع اللاعبين، ولسنا ضد أحد".

وأكمل موسيماني: «الأهلي بحاجة إلى تحقيق الفوز اليوم، خاصة أن المباراة تقام على ملعبنا، فضلًا عن رغبتنا في تعويض الخسارة أمام سيمبا التنزاني في الجولة الثانية».

وأكد المدير الفني للأهلي أن مباراة الغد لن تكون سهلة على الإطلاق، خاصة أننا نخوض المباراة ونحن قادمون من خسارة في الجولة الثانية في الوقت الذي يخوض فيه فيتا كلوب المباراة، وهو قادم من تحقيق الفوز، ومن ثم سنقاتل من أجل تحقيق الفوز غدًا، لأن الأهلي في حاجة شديدة إلى تحقيق الفوز وهو قادر على تعويض الغيابات التي يعاني منها بسبب الإصابات.

وقال: «خضنا مباراة المريخ السوداني في افتتاحية مشوار دور المجموعات ونحن نعاني من غيابات ولكننا نجحنا في تحقيق هدفنا بالفوز».

وواصل: «قادرون على التعامل مع أزمة الغيابات، فقد خضنا مباريات في وقت سابق دون 11 لاعبًا منهم 7 لاعبين بسبب كورونا وأربعة إصابات عضلية».