رامي ربيعة يهنئ أفشة بعيد ميلاده

هنأ رامي ربيعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاهلي، صديقه محمد مجدي افشة لاعب الفريق بعيد ميلاده الـ 25.



ونشر رامي ربيعة، عبر "ستوري" بحسابه علي موقع إنستجرام صورة له مع افشة وعلق عليها قائلا "كل سنة وانت طيب ياحبيبي ".

يذكر أن المارد الأحمر توج بلقب دوري أبطال إفريقيا بفضل هدف قفشة في نظيره الزمالك بهدفين مقابل هدف.



ويستعد الأهلي لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي المقرر لها بعد غدٍ السبت على استاد القاهرة الدولي، في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.