أحمد فتحي يحتفل بعيد ميلاد أفشة: كل سنة وأنت طيب

هنأ احمد فتحي لاعب بيراميدز، صديقه محمد مجدي افشة لاعب النادي الاهلي بعيد ميلاده الـ 25.
ونشر أحمد فتحي، عبر "ستوري" بحسابه علي موقع إنستجرام صورة له مع افشة وعلق عليها قائلا: "كل سنة وانت طيب ياعم افشة ياطيب ".
يذكر أن المارد الأحمر توج بلقب دوري أبطال إفريقيا بفضل هدف قفشة في نظيره الزمالك بهدفين مقابل هدف.
ويستعد الأهلي لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي المقرر لها اليوم السبت على استاد القاهرة الدولي، في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
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