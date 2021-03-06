أخبار الرياضة .. مواعيد مباريات اليوم السبت .. الأهلي لم يحسم رحيل كهربا حتى الآن

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حقق فريق الهلال انتصارًا مثيرًا على نظيره الرائد بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لبطولة الدوري السعودي. يستضيف فريق الأهلي فريق فيتا كلوب الكونغولي المقرر إقامتها مساء اليوم السبت في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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