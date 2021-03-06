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عمر شويل - جدة يزداد البحث خلال الساعات القليلة القادمة عن تردد القنوات المفتوحة التي تذيع مباراة الأهلي وفيتا كلوب اليوم مجانا على النايل سات، تزمناً مع اقتراب لقاء الأهلي وفيتا كلوب الكونغولي في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة لحساب مباريات الجولة الثالثة من دوري أبطال أفريقيا 2021 ، لذلك نتعرف من خلال المقال على تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي وفيتا كلوب اليوم مجانا على نايل سات وبعض المعلومات والتفاصيل الأخرى عن اللقاء الذي يستضيف خلاله المارد الأحمر الفريق الكونغولي على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

القنوات المفتوحة التي تذيع مباراة الأهلي وفيتا كلوب

قنوات الأهلي وفيتا كلوب المفتوحة مجانا على نايل سات ، تنطلق مباراة الأهلي وفيتا كلوب الكونغولي يوم السبت الموافق 7 مارس الجاري في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة وغزة، وفي تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية وتنطلق مباراة الأهلي وفيتا كلوب في الجولة الثالثة من دوري أبطال أفريقيا 2021 اليوم في تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

هل قناة مكسبي تنقل مباراة الأهلي وفيتا كلوب اليوم

هناك الكثير من التساؤلات حول هل تنقل قناة مكسبي مباراة الأهلي وفيتا كلوب اليوم مجانا على نايل سات.؟ ، وهو الامر الذي جعلنا نهتم بهذا الموضوع للإجابة على كافة التساؤلات الخاصة بقناة الأهلي وفيتا كلوب المجانية، فقد ذكرت قناة مكسبي عبر صفحتها الشخصية على فيس بوك أنها ستعمل على التجهيز لنقل لقاء الأهلي المصري وفيتا كلوب الكونغولي مجانا عبر شاشة قناتها التي انطلقت على نايل سات الأيام الماضية.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” أكد أنه يحق للدولة التي تستضيف المواجهة أن تنقل المباراة بشكل مجاني على قنوات التليفزيون الأرضية، لذلك ستكون القناة المجانية الناقلة لمباراة الأهلي وفيتا كلوب اليوم مجانا على نايل سات هي قناة أون تايم سبورت الأرضية ويُمكنكم إضافتها على قائمة الريسيفر الخاص بكم من خلال التردد الأرضى UHF 32.