موعد مباراة بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند اليوم والقنوات الناقلة وترتيب الدوري الألماني

الكلاسيكو الألماني يقام على ملعب أليانز أرينا بين بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند اليوم السبت 6 مارس 2021 في الجولة الرابعة والعشرين من مباريات الدوري الألماني المسيطر عليه من قبل البافاري في المواسم الثمانية الأخيرة التي تمكن فيها البايرن من تحقيق اللقب منذ موسم 2012-2013 وحتى الموسم الماضي الذي شهد تحقيق رفاق ليفاندوفسكي اللقب بجدارة متفوقين على أقرب منافسيهم دورتموند بفارق 13 نقطة ليحقق الفريق اللقب الثلاثين في تاريخه ويواصل الهيمنة على البونزليغا المتواجد حاليا على صدارة جدول ترتيبها بفارق نقطتين فقط عن أقرب منافسيه لايبزيغ الذي يخرج لملاقاة فريق فرايبورغ صاحب المركز الثامن في نفس الجولة، وسينطلق موعد مباراة بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند اليوم في الثامنة والنصف مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

بايرن ميونخ يستضيف غريمه دورتموند في مباراة يبقى لها رونقها الخاص رغم تراجع فريق دورتموند حاليا في البونزليغا التي تشهد منافسة كبيرة على صدارة الترتيب من قبل لايبزيغ الذي تمكن من تقليص الفارق مع البافاري إلى نقطتين فقط بعدما واصل انتصاراته في البطولة التي شهدت تعثر البافاري في الجولتين 21، و22 حين تعادل أمام أرمينيا بيلفيلد بهدفين لكل فريق، وخسارته أمام أينتراخت فرانكفورت بهدفين لهدف قبل أن يستعيد مسار الانتصارت في الجولة الماضية على حساب كولن بخماسية مقابل هدف، ويأمل البافاري في تكرار انتصاره ضد دورتموند كما كان الحال ذهابا بينهما في الجولة السابعة على ملعب سيغنال إيدونا بارك حين فاز بثلاثة أهداف سجلها كلا من ألابا، ليفاندوفسكي، وساني مقابل هدفين سجلهما كلا من هالاند، ورويس.

دورتموند يأمل في تحقيق الفوز ضد بايرن ميونخ والأخذ بالثأر من خسارته في مباراة الذهاب على ملعبه أمامه بهدفين مقابل ثلاثة ليتواصل تفوق البافاري أمام رفاق رويس الذين تلقوا الخسارة في ثمانية مباريات من آخر عشر مباريات خاضوها أمام رفاق ليفاندوفسيكي في كافة البطولات، ويدخل الفريق مباراته ضد البايرن بمعنويات مرتفعة بعد تحقيقه ثلاث انتصارات تواليا في الدوري وكأس ألمانيا لينجح في بلوغ الدور نصف النهائي في البطولة على حساب بروسيا مونشينجلادباخ، ويواصل زحفه نحو المربع الذهبي المؤهل لدوري أبطال أوروبا في البوندزليغا بعد انتصاره ضد شالكة، وأرمينيا بيليفيلد في الجولتين الماضيتين.

جدول ترتيب الدوري الألماني

موعد مباراة بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند اليوم

7:30 توقيت مصر، فلسطين، ولبنان.

8:30 توقيت مكة المكرمة، العراق، وتركيا.

9:30 توقيت عمان.

6:30 توقيت الجزائر، والمغرب.

القنوات الناقلة لمباراة البايرن ودورتموند

بي أن سبورت الفرنسية HD1.