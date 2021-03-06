نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي وفيتا كلوب اليوم والقنوات الناقلة في دوري أبطال أفريقيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة يلتقي الأهلي فيتا كلوب اليوم في الجولة الثالثة من مباريات دوري أبطال أفريقيا، ويسعى الأهلي خلال تلك المباراة مصالحة جماهيره والفوز بنقاط المباراة الثلاث خاصة وأن الأهلي خسر من سيمبا التنزاني في الجولة الماضية بهدف نظيف، ويسعى الأهلي للفوز على فيتا كلوب المنتعش بعد الفوز على المريخ السوداني في مواجهة يراها الكثير من المتابعين أنها صعبة.

موعد مباراة الأهلي وفيتا كلوب اليوم

من المرتقب أن يلتقي الأهلي وفيتا كلوب في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة مساء بتوقيت السعودية، ويسعى موتسيماني، المدير الفني للأهلي بالضغط من البداية على فيتا كلوب من أجل محاولة خطف هدف الفوز عن طريق محمد مجدي أقفشة أو حسين الشحات، ومحاولة استغلال خطورة بواليا في قدرته على إحراز هدف مبكر.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفيتا كلوب اليوم

من المرتقب أن تنقل قناة Bein sports HD 4 مباراة الأهلي وفيتا كلوب اليوم بتعليق المعلق المصري علي محمد علي، كما تنقل قناة Time sports المباراة عبر التردد الأرضي في مواجهة يصفها الكثير من المحللين بحجر الزاوية للأهلي في دوري المجموعات للبطولة الأفريقية خاصة وأن أي نتيجة غير الفوز ستجعل حظوظ الأهلي صعبة في تلك المجموعة والتي يتنافس فيها على خطف بطاقتي التأهل لدور الثمانية كلا من الأهلي وسيمبا التنزاني وفيتا كلوب الكونغولي.

ترتيب مجموعة الأهلي قبل مباراة فيتا كلوب

يحتل سيمبا المركز الأول برصيد ست نقاط، بينما يأتي فيتا كلوب في المركز الثاني بثلاث نقاط وبفارق الأهداف عن الأهلي صاحب المركز الثالث بنفس الرصيد من النقاط، بينما يتذيل المريخ السوداني ترتيب المجموعة بدون رصيد من النقاط، ليصبح المريخ السوداني بعيدا عن أي فرص للتأهل للدور الثاني.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام فيتا كلوب

من المنتظر أن يدفع الأهلي بمهاجم وحيد أمام فيتا كلوب وهو بواليا بينما سيبقي على محمد شريف في مقاعد البدلاء، ومن المرتقب أن يكون تشكيل الأهلي مكونا من محمد الشناوي ومحمد هاني وأيمن أشرف وبدر بانون ومحمود وحيد وحمدي فتحي وعمرو السولية وأفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر وبواليا.

يعتبر كهربا أبرز الغائبين عن الأهلي أمام فيتا كلوب، بعدما قرر الأهلي إستبعاده لأسباب تأديبية بعدما قرر فرض غرامة عليه وإستبعاده من المشاركة مع الأهلي لمدة شهر نظرا للسلوك الذي أبداه مع المدير الفني للفريق موتسيماني بعد الإعتراض على عدم المشاركة في المباراة الأخيرة.